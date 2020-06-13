İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde karantinaya alınan mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda desteği verdi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, sosyal yardım işleri müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Devteşti, Yeşildirek, Ertuğrul Gazi ve Ulubatlı mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulundu.


Karantinadaki vatandaşlar, belediyenin yaptığı gıda desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.