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Karayollarına ait kamyon yanarak kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karayollarına ait sıcak asfalt yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayollarına ait sıcak asfalt yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.


Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun13. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek-Diyarbakır karayolunda asfaltlama çalışmalarına asfalt taşıyan Karayolları 92'inci Bölge Müdürlüğüne ait Mürsel Bilen hakimiyetindeki 21 DS 832 plakalı kamyon öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonun alev aldığını gören sürücü Mürsel Bilen olay yerine jandarma ve itfaiye ekiplerini çağırdı.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saat süren çalışma sonucu yanan kamyonu söndürürken, kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yanan kamyon nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolu bir saat ulaşıma kapandı. Kamyonun söndürülmesi sonunda karayolu kontrollü bir şekilde tekrardan ulaşıma açıldı.

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