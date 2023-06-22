Karayolu arpa tarlasına döndü

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre arpa yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, tır kasasında bulunan tonlarca arpa yola savruldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, Siverek-Diyarbakır karayolu tek taraflı olarak bir süreliğine ulaşıma kapandı. Yola savrulan arpanın işçiler tarafından toplanması sonrasında kapanan karayolu kontrollü olarak tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.