İhlas Haber Ajansı

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Karda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma koştu

Siverek-Diyarbakır karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlara jandarma ekipleri müdahale ederek, kurtarmaya çalıştı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Siverek-Diyarbakır ve Siverek-Şanlıurfa karayollarında yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksaklılara neden oluyor. Gece yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Siverek karayolu ulaşma kapanırken, yolda kalan çok sayıda araca Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale ederek, kurtarma çalışmasına katıldı.

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