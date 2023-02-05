Karda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma koştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Siverek-Diyarbakır ve Siverek-Şanlıurfa karayollarında yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksaklılara neden oluyor. Gece yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Siverek karayolu ulaşma kapanırken, yolda kalan çok sayıda araca Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale ederek, kurtarma çalışmasına katıldı.