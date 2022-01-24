Karda mahsur kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti

Dün itibariyle kentte yeniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Siverek karayolu ulaşıma kapandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Yoğun bir çalışma sonucu kardan temizlenen yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Beyazgül bölgeye gitti

Kenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte sahada yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberindeki ekiple bölgeye gitti. Beyazgül, Şanlıurfa-Siverek karayolunda yol açma çalışmalarını inceledi. Beyazgül, soğuk havada araçlarında bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilendi. Şanlıurfa-Siverek karayolunda kar nedeniyle kapanan yollarda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarını denetleyen Beyazgül, donma tehlikesi geçiren Ezel ve Kerem Ali Kızılırmak kardeşleri hastaneye yetiştirdi. Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilendi. Doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Beyazgül, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 120 araç ve 220 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.