İhlas Haber Ajansı

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Karla kaplanan Göbeklitepe yolu iş makineleriyle açıldı

Şanlıurfa’da karla kaplanan UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe’nin yolları, iş makineleri yardımıyla açıldı.

Şanlıurfa'da karla kaplanan UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin yolları, iş makineleri yardımıyla açıldı.


Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin yolları etkili kar yağışı nedeniyle kapandı. Kapanan yollar için Haliliye Belediyesi hareket geçti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ekipler, bölgeye harekete ederek kısa sürede yolları iş makineleri yardımıyla açtı. Yoları açılan UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Göbeklitepe tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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