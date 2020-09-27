Karşı şeride geçen araç faciaya neden oldu

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyol Caddesi üzerindeki Abide Köprülü Kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı Renault marka otomobil, köprülü kavşak girişinde yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşıdan gelen 63 VN 903 plakalı Renault marka araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 yaralıyı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.