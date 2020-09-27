İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşı şeride geçen araç faciaya neden oldu

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyol Caddesi üzerindeki Abide Köprülü Kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı Renault marka otomobil, köprülü kavşak girişinde yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşıdan gelen 63 VN 903 plakalı Renault marka araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 yaralıyı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.