Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor

Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı sözü veren Başkan Canpolat, çalışmaların startı için bölgede incelemelerde bulundu. Canpolat, “Mahallemize camimiz, halı sahamız ve semt pazarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim öncesi ve sonrası vatandaşlara verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu sözünü de yerine getirdi. Çalışmaların başlaması için bölgeye giden Başkan Canpolat burada çeşitli incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde Başkan Canpolat'a Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarı, birim amirleri ve vatandaşlar eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz” diyerek, “Karşıyaka Mahallemizdeyiz. Mahallemizde cami, semt pazarı ve halı saha ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Semt pazarımız ihalede, halı saha sonuçlandı. Halı saha yapımı için çalışmalar başladı. Cami ile ilgili de işlemlerini tamamlanmış bulunmaktayız. En kısa sürede inşallah hem cami hem de semt pazarı ile ilgili burada faaliyetler devam edecektir. Karşıyaka Mahallemize, camimiz, halı sahamız, semt pazarımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan ise, “Halilliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat, arkadaşlarıyla birlikte gelip mahallemizde yapılacak olan semt pazarı, cami ve halı saha yerlerini inceledi. En yakın zamanda burada semt pazarı, cami ve halı sahamız faaliyete girecek. Bundan dolayı şahsım ve mahallem adına başkanıma teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Karşıyaka mahalle sakinler de yapılacak olan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.