Katar'dan Şanlıurfa'ya okul desteği

İnsani yardım konusunda önemli deneyime sahip kişiler tarafından kurulan ve dünyanın farklı ülkelerinde yoksulluğu ortadan kaldırmak, savunmasız ve mağdur insanlara gelecek temin etme adına projeler yürüten Katar merkezli ATAA Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 24 derslikli bir okul yapımı için protokol imzalandı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Muhammed Akta, Marvan Abdullah ile dernek yöneticileri katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, ATAA Derneğine Şanlıurfalı ve Suriyeli çocukların eğitim öğretimlerini daha kaliteli bir şekilde almalarına yönelik gösterdikleri destek ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

ATAA Derneği'nin uzun süredir hem Suriye'de hem de Şanlıurfa'da ve Suriyelilerin yaşadığı diğer illerde de muhacirlerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Erin, “Bu konuda gösterdikleri çaba ve verdikleri destekler hem takdiri hem de teşekkürü hak ediyor. Şanlıurfa'da da bu kapsamda ürettikleri çok sayıda proje var. İmzaladığımız protokolle 24 derslikli bir okulu buradaki Suriyeli kardeşlerimize ve Şanlıurfalı kardeşlerimize hediye edecekler. Bununla birlikte yaptıkları hizmetleri bir adım daha ileriye götürmüş oldular. Buna öncülük eden ATAA Derneği yöneticilerine ve Şanlıurfa'daki temsilcileri ile emeği geçen kardeşlerimize, hem Şanlıurfalılar hem de burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde, kazasız belasız bitirir, açılışını da beraber yaparız. Hem Suriyeli hem Urfalı çocuklarımızın orada eğitim öğretim gördükleri yuvayı da birlikte ziyaret etme fırsatı buluruz” dedi.

Eyyübiye ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip projeye göre inşa edilecek 24 derslikli ve 750 öğrenci kapasiteli ortaokul binasının inşaat ve çevre düzenleme işlerinin tamamı ATAA Derneği tarafından karşılanacak. Hayır sahibi ATAA Derneği'nin uygun göreceği ismi taşıyacak olan okul inşaatına altı ay içerisinde başlanacak ve 10 ayda tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek.