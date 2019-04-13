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Kavgaya giden polislere meşaleli karşılama

Şanlıurfa’da kavga ihbarına giden polisler, vatandaşlarca Türk bayrakları, meşaleler ve pasta ile karşılandı.

Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polisler, vatandaşlarca Türk bayrakları, meşaleler ve pasta ile karşılandı.


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'ndeki esnaf, polise kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye motorize ekipler ile asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga yerine karşılarında ellerinde Türk bayrakları, meşale ve yağ pasta ile duran vatandaşları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçlarından inen polisler, kendileri için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler tutan vatandaşlar ise alkış çalış slogan attı. Bir süre iş yerlerinden birinde oturan polisler, çay içtikten sonra bölgeden ayrıldı.

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