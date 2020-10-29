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Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan kişi, silahla vurularak yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan kişi, silahla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kitap evinde iki kişi tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, olay yerinde bulunan Cihan B. araya girerek tarafları ayırmak istedi. Silahların da çekildiği kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, Cihan B.'ye isabet etti. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga eden şahıslar ise olay yerine giden polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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