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Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Tatarhöyük Mahallesinde, yoldan geçen bir vatandaş dağlık alanda bir köpeğin havlama sesini duydu. Sese doğru ilerleyen vatandaş, köpeğin kayalıklar arasına sıkıştığını fark etti. Kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı bölgeden çıkaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği sıkıştığı kayalıklar arasından çıkararak kurtardı. Kurtarılan köpek doğaya bırakıldı.

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