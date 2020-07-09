İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Salı günü Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesi'nde meydana geldi. İnek otlatmak için evden çıkan Fatma Yıldız'ın (15) eve dönmemesi üzerine ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Yıldız'ın bulunamaması üzerine durumun bildirildiği jandarma ekipleri karadan, su altı polis ekipleri ise bölgeden geçen sulama kanalında arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cesedi, kaybolduğu düşünülen noktanın 25 kilometre uzağındaki sulama kanalının depolama bölümünde bulundu. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.