Kayıp 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da okul çıkışı kaybolan ve 4 gündür aranan 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulunurken, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesinde Zeytindalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç okul çıkışı eve gitmedi. Çocukların eve gitmemesi üzerine merak eden aileleri, okula giderek çocuklarını sordu. Çocukların okuldan çıktığını öğrenen yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıp çocukların son olarak okuldaki başka bir arkadaşları ile görüldüğünü belirleyen ekipler, çocuğa ulaşmayı başardı. İddiaya göre çocuk, arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti.

Dalgıç polisler bir çocuğun cesedine ulaştı

Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada Ahmet Serhat Kurt'un cesedine ulaşıldı. Balaban Köprüsü demirlerine takılan ceset, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı. Cenaze aracına konulan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları ise sınır krizleri geçirdi.

Diğer çocuğu arama çalışmaları aynı bölgede devam ediyor.