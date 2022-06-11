Kayıp hayatlar oyunuyla uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekildi

Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi çerçevesinde hazırlanan Mehmet Tekkanat'ın yazdığı Hasan Balay'ın yönettiği Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı Kayıp Hayatlar adlı tiyatro oyunu büyük alkış aldı. Öğrenciler tarafından 6 haftada hazırlanan oyun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda sahnelendi. Uyuşturucu batağına saplanmış zengin bir ailenin çocuğu olan üniversiteli bir gencin hayat hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunun da onu kurtarmaya çalışan arkadaşlarının hayat hikayeleri sahnelendi. Sahne performanslarıyla adeta profesyonel oyunculara taş çıkartan öğrenciler oynadıkları oyunla uyuşturucuya hayır mesajı verdi. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Faruk Yıldıztekin ve öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro sonunda öğrencilere başarı belgesi verildi.

Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele ettiklerini anlatan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, “Öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. Aslında sevimsiz ama hayatın gerçeği olan bir konuyu bizlere burada bir oyunla anlatmaya çalıştılar. Madde bağımlılığıyla mücadele, uyuşturucuyla mücadelede değişik mücadeleler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi ticaretini yapanlara yönelik polisiye tedbirler, ondan sonra tedavi ve rehabilite etme süreci ve en zoru bu illetle, bağımlılıkla mücadele için eğitim, eğitim için de bazen konferanslar, seminerler düzenliyoruz. Bazen toplantılar yapıyoruz, bazen bir saatlik böyle konferansla anlatılması gerekeni böyle bir oyunla bu mesajları vermeye çalışıyoruz. Bu oyun gerçekten çok güzel yazılmış ve buradaki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. Ama ben tabi ki bu mesajın alınması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Umut ve Mehtap güçsüz oldukları için yenilmediler. O yüzden o illette yakalanmak, o ortamlardan uzak durmaktır. 6 hafta gibi bir sürede bu oyun çıkmışsa öğrencilerimiz çok yetenekli demek ki öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Faruk Yıldıztekin ise “Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak gençlerimizi sadece akademik bilgiyle değil, sosyal, kültürel birikimlerle de yetiştirmek istiyoruz. Talep etmekle de kalmıyor, güzel sanatların her türüyle öğrencilerimizi tanıştırıyoruz" ifadelerini kullandı.