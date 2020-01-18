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Kayıp kardeşleri aramalar devam ediyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.


Dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulunda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp'ı İHH Yardım ve Kurtarma ile AFAD ekiplerinin desteğiyle aramalar aralıksız devam ediyor. Jandarma ve polis ekiplerinin de destek verdiği aramalar yoğunluk olarak en son öğle saatlerinde görüldükleri Siverek Devlet Hastanesi ve civar kırsal mahallelerde sürüyor. Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri civardaki sazlıklarda, göletlerde, taşlık alanları didik didik arayarak ortadan kaybolmuş kardeşleri bulmaya çalışıyor.


Kayıp kardeşlerin yakınları ve duyarlı bir çok vatandaş da kendi imkanlarıyla arama çalışmasına destek verirken, acılı baba İbrahim Baturalp, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi.


İlçe merkezi ve kırsal alanlarda aramalar sürüyor.

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