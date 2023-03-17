Kayıp tır şoförünün 5 gün önce nişanlandığı ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sele kapılarak kaybolan tır sürücüsünün ölmeden önce çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. Şiddetli seli görüntüleyerek paylaşan 24 yaşındaki genç sürücünün 5 gün önce de nişanlandığı ve evlilik hayali kurduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e (24) ulaşılması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsüyle ilgili arama çalışmaları yaklaşık 120 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA, Su Altı Dalgıç Polis ekipleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sürdürülüyor. Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra tır kasasına ait bazı parçalar buldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sele kapılmadan önce çektiği son görüntüleri ortaya çıktı

Genç tır sürücüsü Emin Ergün'ün sele kapılmadan önce çektiği ve arkadaşları ile paylaştığı son görüntüler, selin şiddetini gözler önüne serdi. Ergün'ün görüntüleri paylaştıktan sonra şiddetli akıntının üzerinden geçtiği ve sele kapıldığı görüldü. Bölgede umutlu bekleyişini sürdüren Ergün'ün yakınları, genç sürücünün 5 gün önce nişanlandığını ve evlilik hayali kurduğunu söyledi. Köy muhtarı Mehmet Murat, kayıp tır şoförünün arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.