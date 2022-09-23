Kaymakam Doğan'dan ilkokul öğrencilerine ders

Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Şehit Halit Şıltak İlkokulunda öğrencilere, sosyal bilgiler dersinde Türkiye'nin yönetim yapısını anlatı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Hilvan'da kaymakam ve ilçe protokolünün katılımıyla tören düzenlendi. İlçe merkezindeki Şehit Halit Şıltak İlkokulu'nda düzenlenen törene başlamadan önce Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın başlattığı ‘Urfa Okuyor' projesi çerçevesinde protokol, öğretmen, öğrenci ve veliler hep birlikte 10 dakika kitap okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Okul Müdürü Bakır Ogan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Dördüncü sınıf öğrencileri de okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine, abi ve ablaları olarak ‘hoş geldiniz' dedi. Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan da yaptığı konuşmada 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylıklar dileyen Doğan, geçmiş senelerde pandemi nedeniyle eğitime verilen sosyal mesafenin ve uzaktan erişim sisteminin artık olmadığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğan, okullarda eskiden olduğu gibi öğrencilerin sınıfları ve okul bahçelerini şenlendirdiğini, öğretmenlerin de hasret kaldıkları öğrencileriyle buluştuğunu belirtti.

Sosyal bilgiler dersini kaymakam anlattı

Tören sonrası Kaymakam Doğan, okulun 4-C sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Sınıfın sosyal bilgiler dersine giren Doğan, öğrencilere Türkiye'nin yönetim yapısı konusunu anlatı. Dersin sonunda öğrencilerle soru-cevap da yapan Doğan, öğrencilerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.