İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam şehit annelerini evlerinde ziyaret etti

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Anneler Günü’nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Anneler Günü'nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.


Akçakale ilçesinde ve kırsaldaki şehit annelerini ziyaret eden Kaymakam Özer, beraberinde götürdüğü hediyeleri de şehit ailelerine teslim etti. Kaymakam Özer, ziyaretlerde çeşitli hediyeler verdiği şehit annelerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in mektubunu da takdim etti. Kaymakam Özer, bu günün önemine dikkat çekerek, "Sizler özelsiniz. Sizler sadece bir anne değilsiniz. Sizler yiğitlerinizi bu vatan için feda eden elleri öpülesi annelersiniz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.