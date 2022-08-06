Kayseri'de Urfa türküleri yankılandı

Kayseri'de düzenlenen 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluğu, festival alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Develi Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'ne Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun seslendirdiği türküler damga vurdu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Özbekistan Fergana şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ ve çok sayıda davetlinin katıldığı festival halk oyunları gösterileri ile başladı.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalinde sahne aldı. Develi eski terminal alanında gerçekleşen festivale binlerce kişi katıldı. Festivalde sanatçılar, Urfa yöresine ait eserleri seslendirdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği festivalde Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatıldı. Urfa Türkülerinin yankılandığı Kayseri'de türkülere vatandaşlar da eşlik etti. Urfa türküleri eşliğinde halay çeken vatandaşlar geceye renk kattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yaptığı çalışmaları örnek aldıklarını anlatan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Urfa Ahengi Müzik Topluluğuna geceye renk kattıkları için teşekkür etti.