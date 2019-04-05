Kayyum belediyelerinde yeni dönem

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da kayyum atanan 4 ilçeden 3'ünü AK Parti kazandı. Kayyumların hizmetleri sonrası AK Parti'nin büyük bir başarı gösterdiği Halfeti, Viranşehir ve Bozova'da belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. Kayyum atanan Suruç'ta ise HDP yeniden seçimi kazandı.

Kayyum olduğu belediyede AK Parti tarafından aday olarak gösterilip seçimi kazanan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, mazbatasını alarak göreve başladı. AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın memleketi Halfeti'den belediye başkanı adayı gösterdiği Şeref Albayrak, mazbatasını aldı. Hükumet konağına giden Albayrak, Halfeti hakimi Erhan Aktaş'tan mazbatasını alarak 30 yıldır iktidarın kazanamadığı belediyenin resmen AK Parti'ye geçtiğini ilan etti.

Yüksek Seçim Kurulu Müdürü Kamil Karadaş, Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar'ın da hazır bulunduğu törende Şeref Albayrak mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

2 yılda 30 milyon liralık yatırım

Yerel anlamda 30 yıldır iktidar ile tanışmayan bir ilçeyi AK Parti'ye kazandırdıklarını belirten Albayrak, hükumetin desteğini arkalarına alarak 2 yılda 30 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Hizmetleri bütün mahallelere eşit şekilde dağıttıklarını söyleyen Albayrak, "Ben 2 yıldır burada he kaymakam hem de belediye başkanı olarak grev yapmaktaydım. Tabi sizin de belirttiğiniz gibi 30 yıldır yerel anlamda muhalefette, iktidarla tanışmamış bir ilçe. Tabi benim 2 yıllık benim kayyumluk sürecim boyunca hükumetimizin desteğini arkamıza alarak ilçeye 30 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Bunu 44 mahallemize, eşit şekilde ve her mahallemize hizmet götürmeye çalıştık. Hiçbir şekilde herhangi bir ayrım yapmadık. Akabinde biz devamlı, sadece yatırımlarla değil, vatandaşlarımızla iç içe olduk, yani vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu seçimin sloganı da cumhurbaşkanımızın bize talimatı olan gönül belediyeciliğiydi. Bizler bunu iki yıldır yapıyorduk. İki yıldır vatandaşlarımızla biz iç içeyiz. Bu hem yatırımlar hem de vatandaşlarımızın teveccühü sonucunda böyle büyük bir başarıyı elde ettik” dedi.

Hedef 1 milyon turist

Hedeflerinin turizm atılımlarıyla kısa sürede 1 milyon turist ağırlamak olduğunu söyleyen Albayrak, "Tabi Halfeti bir turizm ilçesi. Eski Halfeti'nin baraj altında kalmasıyla orada çıkan manzara, doğası ve sadece dünyada Halfeti'de yetişen bir karagüle sahibiz. Turizm anlamında geçtiğimiz sene ilçeye 500 bin giriş çıkış oldu. İnşallah eski Halfeti'de sahil bandını 5 kilometreye çıkartacağız. Eski Halfeti ile yeni yeni Halfeti arasında 10 kilometrelik bir yolumuz var, orada yol genişletme çalışmaları devam ediyor ve sağlı, sollu 10 kilometrelik bir bisiklet yolu yapacağız. Bu Türkiye'nin en uzun bisiklet yollarından birisi olacak. Aynı zamanda yine bizim teleferik projemiz var. Seyir tepesinden marinaya turistlerimizi teleferik ile indireceğiz. Gaziantep ile aramızda geçişi sağlamak için iki tane arabalı feribot var, onlara işlerlik kazandırarak hem Gaziantep'in hem de bölgenin potansiyelinden faydalanarak önümüzdeki 2 ya da 3 yılda turizm anlamında 1 milyon turisti ağırlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Şeref Albayrak, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasının yanındaki halk pazarında tebrikleri kabul etti.

Viranşehir'de 20 yıldan sonra bir ilk

AK Parti, Viranşehir'de de kayyumdan sonra belediyeyi kazanan ilçelerden biri oldu. Viranşehir'de 20 yıl sonra bir ilk yaşanarak belediyeyi AK Parti'den aday gösterilen Salih Ekinci kazandı. 1999 yılında yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanan Emrullah Cin, HDP'nin ilçedeki 20 yıllık yönetimini başlatmış oldu. Emrullah Cin'in PKK/KCK operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından 9 Ocak 2017 tarihinde Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit kayyum belediye başkanı olarak atandı. İlçede yaptığı hizmetlerle kayyum belediyeciliğini ön plana çıkaran Çimşit, başka bir ilçeye kaymakam olarak atanınca yerine kaymakam olarak ilçeye atanan Ömer Dereci getirildi. Çimşit'in yaptığı hizmetlere kaldığı yerden devam eden kayyum Belediye Başkanı Ömer Dereci, görevi 31 Mart Yerel Seçimleri'ni kazanan AK Partili Salih Ekinci'ye devretti. Mazbatasını alan Ekinci, HDP'nin 20 yıldır üst üste kazandığı belediyeyi AK Parti'ye geçirdi.

Koltuğu kayyumdan devraldı

Viranşehir Belediyesinde gerçekleştirilen törenle görevi devralan Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye yüzlerce vatandaş eşlik etti. Ekinci'yi çiçeklerle karşılayan Kayyum Belediye Başkanı Ömer Dereci, Ekinci'yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İlçeye kalıcı eserler yapmak için çalışacaklarını belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Halkımızın emaneti olan belediye başkanlığı görevini bu gün teslim aldık. Artık hizmet zamanıdır. İlçemizin içinde bulunduğu durum ortadadır. Çok çetin ve zor bir görevi üstlendiğimizin farkındayız. Bir durum tespiti yaprak öncelikli hizmetleri vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yerine getireceğiz. En önemli hedefimiz kalıcı eserleri geleceğe bırakmaktır. İyi bir kadro ile ilçemizi kısa bir sürede içinde bulunduğu bu olumsuz durumdan çıkararak, sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal belediyeciliğe, tarımdan turizme, üst yapıdan çevre projelerine, spordan gençliğe kadar birçok alanda çok iyi bir yere getireceğiz” diye konuştu.

Kayyumun hizmetleri sonrası HDP'nin seçimi kaybederek AK Parti'nin zaferini ilan ettiği Bozova ilçesinde de belediye başkanı mazbatasını alarak göreve başladı.

Şanlıurfa'da kayyum atanan 4 ilçeden sadece Suruç'ta HDP yeniden seçimi kazandı.