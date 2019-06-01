İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.


Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 TJ 790 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampol kenarında bulunan taş yığınlarının üzerine uçtu. Kazada ölü veya yaralı olmazken, taşların üzerine uçan ve askıda kalan araçta da küçük çaplı hasar meydana geldi.


Adeta elle taşların üzerine konulmuş gibi aracı gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Yoldan geçenler ilginç kazayı cep telefonlarıyla kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.