İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza yapan sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

Şanlıurfa’da kaza yapan araç sürücülerinin tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da kaza yapan araç sürücülerinin tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil, sürücülerin birbirine yol vermek istememesi nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda hafif hasar oluşurken araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirini yumrukladığı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, araya giren vatandaşlar kavga edenleri ayırmakta güçlük çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.