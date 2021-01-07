İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada ağır yaralanan kişiye ambulans helikopterde müdahale

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, ağır yaralıya ambulans helikopterde müdahale edildi.


Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Erhan K. yönetimindeki 21 BZ 099 plakalı otomobil ile kavşağa girmeye çalışan Salih B. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Salih B. için olay yerine ambulans helikopter gönderilerek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.