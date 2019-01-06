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Kazada ölen sürücünün cenazesi yakınlarına teslim edildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kamyonla çarpışarak hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kamyonla çarpışarak hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Akçakale - Ceylanpınar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Adsız (19), kullandığı 63 NH 854 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 NR 011 plakalı kamyona yandan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akçakale Belediyesine ait cenaze aracına konulan sürücüsünün cenazesi, defnedilmek üzere Akçakale'ye götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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