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Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı. Kazada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.


Sabah saatlerinde Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 75'inci kilometresindeki Birecik ilçesine bağlı Günışığı kırsal Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası yaşandı. Antalya'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan Mehmet Cevat K.'nın kullandığı 06 AIM 10 plakalı yolcu otobüsü, Yunus A.'nın kullandığı 73 EA 424 çekici plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı.



Ölenlerin kimlikleri belirlendi


Olay yerine giden sağlık ekipleri, Özgür Akbulut, Barış Akbulut ve Reşat Atlıntak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 41 kişi ise ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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