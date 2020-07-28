İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan teğmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan teğmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 00.40 sıralarında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesi arasındaki Narlıkaya kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Siverek Asayiş Komando Bölük Komutanlığında 1'inci Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Teğmen Ramazan Caner Dadak'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Dadak, olay yerine giden ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada müdahale edilen teğmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Cenaze törenin ardından Kırşehir'e gönderildi


Şahsi aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybeden teğmen için tören düzenlendi. Siverek Asri Mezarlıkta düzenlenen törene askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve askerin ailesi katıldı. Törenin ardından askerin cenazesi memleketi Kırşehir'e uğurlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.