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Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Şanlıurfa’da tavuk yüklü pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, onlarca tavuk telef oldu.

Şanlıurfa'da tavuk yüklü pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, onlarca tavuk telef oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolunun 85'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 16 LD 479 plakalı tavuk yüklü pikap ile 27 ABJ 261 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yararlar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan çok sayıda tavuk ise telef oldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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