Kazancı Bedih mezarı başında anıldı

Şanlıurfa'nın önemli gazelhan ustalarından olan ve Kazancı Bedih adıyla tanınan Bedih Yoluk vefatının 15'inci yılında mezarı başında anıldı.

Kazancı Bedih adıyla tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk ölümünün 15'inci yılı nedeniyle Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Çadırcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Kültür Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azzad Birinci, Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ile sevenleri katıldı.

Anma töreninden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Çadırcı, Şanlıurfa'nın yetiştirdiği önemli ustalardan Kazancı Bedih'i mezarı başında andıklarını söyledi. Çadırcı, Kazancı Bedih'in eserlerinin ve yorumlarının geleceğe ışık tutacağını anlattı.

Anma programından sonra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gazelhan dersliği açıldı.

Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise yapılan anma töreni ve açılan gazelhan dersliği için belediye yetkililerine teşekkür etti.