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Kendi imkanlarıyla yaptıkları cami yanınca dumanların arasına daldılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı camide yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı camide yangın çıktı. Köylüler dumanların arasında dalıp, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.


Olay, Siverek ilçesi Ağılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydahmet Dağ isimli mahalle sakini, camiden dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının etkisi ile caminin içi dumanlarla kaplandı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdığı camide çıkan yangın, yine köylülerin yoğun çabası ile su taşınarak söndürüldü. Yangında cami büyük hasar gördü.

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