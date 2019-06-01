Kendini iş yerine kapatıp yakmak istedi

Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde daha önceden yaşanan heyelanlar nedeniyle risk altında olduğu gerekçesiyle belediye tarafından boşaltma kararı alınan iş yerinin sahibi, kendini ateşe vermek istedi. İş yeri sahibi, saatler süren çabaların ardından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha önce yaşanan heyelanlar nedeniyle risk altında bulunan bazı iş yerleri hakkında belediye tarafından boşaltma kararı alındı. Karar tepki gösteren bir lokantanın sahibi iş yerini boşaltmak istemedi. Kendini iş yerine kapatan Aydın A., kapının önüne mutfak tüplerini dizip eline aldığı benzinle kendini yakmak istedi. Olay yerine giden polisler şahsı ikna ekmek için uzun çaba harcadı. Bir türlü ikna edilemeyen şahıs, iş yeriyle birlikte kendisini de yakma tehdidinde bulunmaya devam etti. Çevrede iş yerleri bulunan diğer esnaf da karara tepki gösterdi.

Belediye başkanı ikna etti

Olay yerine giden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, şahısla bir süre konuştuktan sonra ikna etmeyi başardı. Dışarı çıkan şahıs, itfaiye hortumuyla kendisini ıslattıktan sonra hazır bekletilen ambulansa alındı. Ambulansta gerekli kontrolleri yapılan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kelaynak Üretim Tesisi yolu üzerinde daha önce 3 defa heyelan yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları yolu kapatırken bazı iş yerlerine de zarar verdi. Heyelanların ardından yol tehlike geçene kadar trafiğe kapatılırken, bölgede bulunan 13 ev ve iş yerinin ise boşaltılmasına karar verildi.