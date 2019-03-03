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Kent meydanında tekme tokat kavga anı kamerada

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı. Kavga sonrası polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı'nda çıktı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tekme, tokatlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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