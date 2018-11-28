İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara şafak operasyonu

Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlen eş zamanlı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlen eş zamanlı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik bazı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, haklarında yağma suçundan dolayı kesinleşmiş 12 yıl, hırsızlık suçundan 5 yıl, yaralama suçundan 4 yıl 2 ay, yaralama suçundan 3 yıl 1 ay, hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay, yine hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezaları bulunan 6 şahıs saklanmış oldukları evlerde yakalandı.


Öte yandan, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda, şüphelilerin bazılarının çatılardan kaçmak isterken, bazılarının ise gizlendikleri çatı aralarında kıskıvrak yakalandığı bildirildi.


Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.