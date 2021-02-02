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Kesintisiz hizmette durmak yok

Büyükşehir, el değmeden üretim, alt ve üst yapı çalışmaları, estetik ve uzun ömürlü çözümlerle merkez ile kırsala hizmette durmadan devam ediyor.


Şanlıurfa'nın en doğusuna ve en batısına, öz kaynaklarıyla el değmeden ürettiği kilitli parke ve bordür taşları ile büz ve beton boru ile yeni bir görünüme kavuşturan, alt ve üst yapı sorunlarını ivedilikle çözen büyükşehir belediyesi, Şanlıurfa'nın ekonomisine katkı sunuyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELTAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde üretilen ürünlerle hem belediyenin hem de özel sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunarak dışarıdan hizmet alımı yapmadan tasarruf sağlıyor.


Kilitli parke taşlarıyla merkez ve kırsalda yolları temiz ve kullanışlı bir görünüme kavuşturan büyükşehir belediyesi, ürettiği büz borularla da kırsalda alt yapı çalışmaları ile çözüme ivme kazandırıyor.


Farklı boyut ve ebatlarda dökme taşlar TSE belgeli tam otomasyonlu makinalarla el değmeden üretilerek laboratuvar testlerinin ardından şehir merkezi ve kırsal mahallelerde kullanılıyor.

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