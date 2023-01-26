Kick Boks heyecanı Şanlıurfa'da sürüyor

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, 4. gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye Kick Boks Turnuvası 4. gün müsabakaları, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda devam ediyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katılıyor. Kıyasıya süren müsabakalar sonunda, milli takıma katılacak sporcular belirlenecek. Turnuvaya büyükler kategorisinden İstanbul'dan katılan Gizem Nur Köktaş, “Türkiye boks şampiyonasından geldim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Direkt buraya geldim. Burada da dereceye girdim. İnşallah birinci olarak da buradan çıkacağım" dedi.

Turnuvaya İstanbul'dan katılan sporculardan Ali Kelat, “Çok sevinçliyim. Çok güzel bir atmosfer var. Şimdi Allah'ın izniyle bugün yarı final için iki maçım kaldı. Allah'ın izniyle inşallah şampiyon olacağım" şeklinde konuştu.

Turnuvaya Ankara'dan katılan sporculardan Göksu Aytaş ise "Baya çabaladım. Buraya gelmeden önce bayağı maçlar yaptık. Zor aşamalardan geçtik. Hak eden zaten muradına erer derler. Biz de öyle yaptık. İlk müsabakanda galip geldim. Bakalım daha maçlarımız var. Hakkımızda hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Turnuva, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.