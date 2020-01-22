Kick boksçular Canpolat ile bir araya geldi

Türkiye Kıick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı sporcuları Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Antalya'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında büyük başarı elde eden Haliliye Belediyesi Kick Boks Takımı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. İl ve kulüpler kategorisinde 5 altın, 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcular kente dönerek sevinçlerini Başkan Canpolat ile paylaştılar.

Alınan büyük başarıdan dolayı sporcuları tebrik Canpolat, “Kick Boks takımımız Antalya'da düzenlenen şampiyonada grup halinde birincilik ile döndüler. Bundan dolayı Murat Akaltun'a ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Ekip halinde Şanlıurfa isminin duyurulmasında emeği gecen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu başarılardan dolayı spor bakanımız da teşekkürlerini bizlere ilettiler. En kısa zamanda inşallah Bakanımızı hep birlikte ziyaret edeceğiz" dedi.

Ziyarette konuşan teknik direktör Murat Akaltun ise “Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı olarak Belediye Başkanımızın desteği ile şampiyonada güzel bir derece elde ettik. Takım halinde Türkiye şampiyonu olduk ve aynı zamanda il bazında da Türkiye şampiyonu olduk. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gerçekleşen ziyaretin ardından şampiyon sporcular makamdan ayrıldı.