Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti

Şanlıurfa'nın siverek ilçesinde bazı yatalak, hasta ve yaşlılar, evinde oyunu kullanırken, kimi de görevlilerin yardımıyla sandığa gidiyor.

İlçede sabah saat 07.00'da başlayan mahalli seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına giderken, yaşlı ve yatalak vatandaşlar ise evde görevlilerin yardımıyla sandık başlarına getirildi. Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Bakım Birimi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, evden aldıkları engelli ve yatalak vatandaşları, oyu kullanacakları okullara getirerek yardımcı oluyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra, tekrardan birim aracıyla evlerine bırakılırken, kimileri ise seyyar sandıklarda evinde oyunu kullanıyor.

Evde Bakım Hizmetleri Birimi görevlisi Mehmet Karadağ," Diş hastanesi Evde Bakım Biriminden bu hizmeti yapıyoruz. Yatalak diş hastalarını evlerinden alıp, oy kulanacakları yerlere getiriyoruz, oy kullandıklarından sonra, ordan da tekrar evlerine bırakıyoruz. İnsanlar yapılan hizmetten çok memnun" dedi. Hasta yakını Abdullah Aslan, "Bu hizmet çok güzel bir hizmet. Devletimize Allah zeval vermesin, Allah devletimizden razı olsun. Hastamızı evden aldı ve tekrar eve bırakıyorlar. Çok güzel bir hizmet" diye konuştu.