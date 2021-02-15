Kimlikli parklar Haliliye'ye renk kattı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın projeleri arasında yer alan kimlikli parklar projesi, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Karşıyaka Mahallesinde yapımı tamamlanan Fıstık Parkı ile Göbeklitepe Parkında, peyzaj düzenlemeleri tamamlandı ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Güvenli parklar projesi kapsamında alınan her iki parka da, güvenlik kameralarının montaj işlemleri gerçekleştirildi. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğünce Fıstık Parkına, fıstık maketi yapılırken, Göbeklitepe Parkına da, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Haliliye ilçe sınırlarında bulunan Göbeklitepe'nin minyatürü yapıldı. Çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler için de fitness aletlerinin yer aldığı Göbeklitepe Parkı ile Fıstık Parkında, vatandaşların vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da kamelyalar yerleştirildi. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğünden yapılan açıklamada, kimlikli parkların yapımına devam edeceği bildirildi.