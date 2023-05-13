İhlas Haber Ajansı

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Kiraladığı evde patlayıcı çıktı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kiraladığı evde tadilat yapan şahıs, toprağa gümülü halde patlayıcı madde buldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kiraladığı evde tadilat yapan şahıs, toprağa gümülü halde patlayıcı madde buldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Ali Ç. İsimi şahıs, Ahmet B. İsimli şahsın tek katlı evini kiralayıp içerisinde tadilat yapmaya başladı. Tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yapan Ali Ç., patlayıcı madde buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede önlem alarak patlayıcıyı kontrol etti. Yapılan kontrolde patlamamış 2 adet el bombası tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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