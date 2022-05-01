Kiraladıkları araçla çiftçilerin kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla çiftçilerin sulamada kullandığı elektrik trafosunun kablolarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı nedeniyle Siverek-Diyarbakır yolu üzerinde uygulama yapan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 42 ABH 910 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre kala yol kenarında durup dörtlülerini yaktığını gördü. Araca binip bölgeye giden jandarma ekipleri, içerisinde 2 kişinin olduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisinde yaklaşık 90 metre kablo, alet çantası ve demir kesme makası bulundu. Yapılan araştırmada R.Ş. ile M.B. isimli şahısların kabloları Siverek ilçesine bağlı Dardağan kırsal mahallesindeki 3 çiftçinin tarlasından çaldıkları belirlendi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, Diyarbakır'dan kiraladıkları araçla hırsızlık yapan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.