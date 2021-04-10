Kırmızı kurdele projesi ile kadınlar okuma yazma öğreniyor

Haliliye Belediyesi tarafından yetişkin kadınlara yönelik hayata geçirilen “Kırmızı Kurdele Projesi" kapsamında kadınlar okuma-yazma öğreniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, pozitif ayrımcılık yaptığı kadınlara yönelik yeni bir projeyi daha hizmete sundu. Haliliye Belediyesi'ne bağlı millet evleri ve kadın destek merkezlerinde, yetişkin kadınlara yönelik 'Kırmızı Kurdele Projesi' kapsamında okuma-yazma kursları açıldı.

Okuma- yazma kursunun ilk dersini de Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, Süleymaniye Millet Evi'nde verdi. Kadınlara okuma- yazmanın öneminden bahseden Fethiye Canpolat, kız çocuklarının okutulmasının da ayrıca altını çizdi. Kursiyer kadınlara okuma kitabı ve kalemlik de hediye eden Fethiye Canpolat, daha sonra millet evinde bulunan el sanatları kursu ve kreşi de ziyaret ederek, buradaki kursiyerler ve eğiticilerle sohbet etti.

Süleymaniye Millet Evi'nin ardından Ertuğrul Gazi Kadın Destek Merkezi'ne geçen Canpolat, burada ise el sanatları kursunda tamamlanan ve yapımı devam eden ürünleri inceledi. Kursiyer kadınlarla da sohbet eden Canpolat, son olarak Ahmet Yesevi Millet Evi'ni ziyaret etti. Burada da eğiticilerle görüşen Canpolat, kursiyerlerle sohbet etti.