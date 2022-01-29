Kırsal mahallede meydan savaşı: 23 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile fertleri arasında kavga çıktı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada 23 kişi taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı mahallede Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.