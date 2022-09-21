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Kırsal Mahalledeki çocukların talepleri karşılandı

Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Eriçek kırsal Mahallesi İlkokulu bahçesinde çocuk oyun grubu kurarak minik çocukların taleplerini karşıladı.


50 öğrencinin bulunduğu Eriçek kırsal Mahallesi ilkokulunda çocukların oyun grubu talep etmesi üzerine Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince okul bahçesine oyun grubu kuruldu. Çocukların taleplerinin karşılanmasından ve okul bahçesine oyun grubunun kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakimleri Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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