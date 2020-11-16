Kırsal mahalleler kışa hazırlanıyor

Bu çerçevede Başkan Canpolat, son olarak Yeşiltepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, burada devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Canpolat'ın son durağı Yeşiltepe Mahallesi oldu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Canpolat, talep ve önerilerini dinledi. Ardından mahallede yürütülen yol yapım çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yetkililerden bilgiler aldı. Ziyarette Başkan Canpolat'a belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti.

Çalışmaların yürütüldüğü bölgede açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şehir ve kırsal ayırımı olmaksızın çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydederek,“Haliliye Belediyesi olarak mahallelerimizi kışa hazırlıyoruz. Şuanda yaklaşık 5 noktada Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz kırsal mahallelerimizdeki yol çalışmalarını tamamlıyorlar. Bugün ise Yeşiltepe Mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımızı çamurdan kurtarmak adına hummalı bir şekilde stabilize yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa sürede Yeşiltepe Mahallemizde olduğu gibi diğer mahallelerimiz de çamurdan kurtulur. Mahallelerimiz yeni yollarıyla refah bir ortama kavuşacaklardır. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Burada konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Halef Demir ise “Daha önce görmediğimiz hizmetleri bugün görüyoruz. Sağ olsun Başkanımız bizi ziyaret etti. İncelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde gördü. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşiltepe mahalle sakinleri de Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.