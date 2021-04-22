Kırsal mahallelerde stabilize yol çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve program dahilinde yapılan çalışmalar kapsamında Güleryüz Mahallesi Beyceli sokakta stabilize yol çalışması başlattı. Ekipler, Yaşam şartlarının iyileştirilmesi için ilçe sınırlarında bulunan kırsal mahallelerde plan ve program dahilinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başlatılan çalışmaların birkaç gün içerisinde bitirmeyi ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefleyen ekipler, program dahilinde başka mahallelere geçip çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Mahalle sakinleri ise, mahallelerinde başlatılan yol yapım çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.