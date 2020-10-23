Kırsaldaki çocukların kitap eksiği gideriliyor

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan okullara okuma kitabı desteğinde bulunarak dezavantajlı öğrencilerin eğitimlerine katkı sunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 kütüphanede öğrencilere nezih bir ortamda araştırma ve çalışma olanağını sunarken ilçelerdeki ve kırsal mahallelerdeki okulların kitap eksiğini de gideriyor.

Kitaplara ulaşmakta güçlük çeken, öğrencilerin ayaklarına kadar gezici kütüphaneyle hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu seferki adresi Ceylanpınar merkez ve Muratlı kırsal Mahallesi oldu.

Şanlıurfa merkeze en uzak mesafede bulunan ilçede Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Muratlı İmam Hatip Ortaokulu, Muratlı İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Alpaslan İlkokulu, İMKB Ortaokul, Cengiz Topel İlkokulu, TOKİ ilkokul, Mevlana Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere okuma kitabı desteği verildi.

Ceylanpınar ilçesinde yapılan çalışmalardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden AK Parti ilçe Başkanı Halid Şimşek, "En değerli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Pandemi döneminde yapılan bu program daha da anlamlı oluyor. Ceylanpınar'ın kalkınması ve gelişmesi eğitimle olur. Bu destekten dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kitaplarını alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerini ilettiler.