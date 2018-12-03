Kış Güneşi Sıcak Yüzünü Gösterdi

Tüm yurtta olduğu gibi yoğun yağışların ardından kış güneşi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sıcak yüzünü gösterdi.

Türkiye genelinde yoğun yağışların ardından güneş sıcak yüzünü gösterdi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Ceylanpınar halkı soluğu parklarda ve çay bahçelerinde aldı. Çocuklar ise parklardaki oyun gruplarıyla doyasıya oynayarak sıcak havanın tadını çıkardı. Güneşe uzun zamandır hasret kaldıklarını ifade eden İbrahim Yekda, “ Bu yıl yoğun yağışlardan ötürü güneşe hasret kalmıştık. Bugün havanın sıcak olmasından istifade ederek arkadaşlarımızla beraber parka gelip stres atmaya çalıştık” diye konuştu.