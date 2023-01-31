Kış şartlarına rağmen yol çalışmaları sürdürülüyor

Vatandaşların taleplerini yerine getirmek amacıyla kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmaları kış şartları el verdikçe devam edeceği belirtildi. Kırsal mahallelerin yanı sıra yeni yerleşim bölgelerinde yol talebi olan vatandaşlarında kış günlerinde mağdur olmaması adına ekipler stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların hava şartları el verdikçe sürdürüleceğini belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır şunları kaydetti. ''Kırsal mahallelerimiz de yaşayan vatandaşlarımızın yol taleplerini yerine getirmek amacıyla kış şartları el verdikçe sürdürmeye devam edeceğiz. Kar yağışı olmayan bölgelerimizde ekipler yol çalışmalarına devam ediyor, kar yağışı olan bölgelerimizde ise yoğun yağışa karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hava şartlarına uygun günlerde yerine getirerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz'' dedi.

Mahalle sakinleri soğuk kış günlerinde yol taleplerinin geri çevrilmediğini belirterek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve ekiplere teşekkür etti.