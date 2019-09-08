Kısaslı vatandaşlardan Canpolat'a teşekkür

Ekipler, Taşlıca ve İkiağız mahallelerinin ardından Kısas Mahallesi'nde de yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalarını yürüten ekipler, kırsal Taşlıca ve İkiağız mahallelerinin ardından Kısas'ta da yol yapım çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Kısas Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, “Öncelikle Kısas halkı adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Daha öncesinde Kısas Mahallesi çamurdan, bataklıktan berbat bir durumdaydı. Millet sokaklarda yürüyemez durumdaydı. Öğrenciler okula çamurda, bataklıkta giderdi. Sağ olsun başkanımız sayesinde tamamlandı. 4 ay civarında ekipler Kısas'ta çalıştılar. Eksik bir yeri bırakmadılar. Canpolat sayesinde Kısas ilk kez böyle bir hizmeti gördü. Başkanımıza ve ekiplerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.