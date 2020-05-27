İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama molasında çocuklar Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar 4 saatlik molada aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e akın etti.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar 4 saatlik molada aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e akın etti.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ile çocuklar maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başladı. Havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı Şanlıurfa'da 4 saatlik izin, çocukları sevindirdi. Çocuklar aileleriyle birlikte kısıtlama molasında kentin simgelerinden Balıklıgöl'ü gezip, balıklara yem attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.